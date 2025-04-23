В Самаре расследуют незаконную миграцию более 100 иностранцев
Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ч.2 ст.322.1 УК РФ) в Самаре. По версии следствия, преступление позволило нелегально продлить срок пребывания в РФ более сотни иностранцев. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Канал незаконной миграции выявили сотрудники регионального УФСБ. В преступлении подозревается местный житель 1977 года рождения.
Силовики установили, что фигурант уголовного дела заключил фиктивные гражданско-правовые договоры с иностранцами. За счет этого был незаконно увеличен срок пребывания мигрантов на территории РФ.
Однако в действительности иностранцы не работали, по адресам регистрации не жили и находились в России бесконтрольно сверх сроков, установленных законом.