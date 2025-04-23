Пункт весогабарита в Ярославской области могли поджечь

По предварительным данным, причиной возгорания пункта весогабаритного контроля на дороге Брейтово — Прозорово мог стать поджог. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что возгорание пункта произошло ночью 23 апреля, его тушили сотрудники МЧС. В результате повреждены оборудование и проводка.

«По предварительным данным причины возгорания имеют признаки поджога. В настоящее время подано заявление в правоохранительные органы для поиска поджигателей и их последующего привлечения к ответственности»,— приводит портал Yarnews комментарий министерства.

Работу пункта намерены восстановить в ближайшее время, специалисты оценивают сумму нанесенного ущерба.

Алла Чижова