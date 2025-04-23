Нижегородским IT-компаниям вернут 100% НДФЛ за иностранных специалистов

Правительство Нижегородской области расширило список льгот, которые IT-компании смогут получить при привлечении специалистов. Теперь им будут возмещать 100% НДФЛ за сотрудников, привлеченных на работу из других государств.

Ранее такая мера поддержки действовала только при найме на работу специалистов из других регионов России. При заключении соглашения в 2025 году возмещение по привлеченным IT-специалистам будет выплачено в первом квартале 2026 года. Компенсация НДФЛ будет выплачиваться организации в течение пяти лет. Для получения максимального возмещения НДФЛ необходимо трудоустройство и регистрация привлеченного специалиста в Нижегородской области.

В случае, если сотрудник IТ-компании работает удаленно из другого региона России, размер возмещения НДФЛ составит 50%.

Андрей Репин