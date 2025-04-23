В аэропорту Курумоч уничтожили более 400 кг подкарантинной продукции

С 14 по 20 апреля сотрудники Россельхознадзора при осуществлении карантинного контроля на пограничном фитосанитарном пункте пропуска аэропорта Курумоч проконтролировали 2079 единиц багажа граждан, прибывших на территорию РФ из ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

При досмотре у 146 авиапассажиров из Республик Таджикистан, Узбекистан и Грузия было выявлено 409,4 кг и 138 штук подкарантинной продукции (орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений, саженцы), запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию.

«Ограничения ввоза введены в связи с риском распространения вредных карантинных объектов: семян опасных сорняков, насекомых-вредителей, заболеваний растений»,— заявили в ведомстве.

Вся эта продукция была изъята и уничтожена под контролем специалистов Управления Россельхознадзора.

Алексей Алексеев