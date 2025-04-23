Металлургический холдинг из ЛНР взыскивает 16 млн рублей с копейского завода

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (Луганская Народная Республика) к компании «Титан» (Копейск). Истец требует взыскать с ответчика более 16,5 млн руб. из-за непоставленного товара. Информация об этом содержится в картотеке дел.

Согласно определению суда, сумма требований включает неустойку в размере 14,8 млн руб. и штраф на сумму 1,7 млн руб. «Южный горно-металлургический комплекс» также просит обязать ответчика направить ему непоставленную продукцию. Предварительное судебное заседание назначено на 7 июля 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Титан» занимается производством подъемно-транспортного оборудования.