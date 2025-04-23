В Кургане планируют построить мост-дублер через Транссиб за 6 млрд рублей

Федеральное правительство выделит 6 млрд руб. на строительство моста-дублера через Транссиб в Кургане. Возведение объекта начнется в 2026 году, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Глава региона рассказал о том, что федеральные власти поддержали два его предложения по улучшению инфраструктуры в Кургане. Кроме строительства моста через Транссиб в направлении курганского микрорайона Заозерный, речь идет о проекте полной реконструкции канализационных очистных на улице Омская.

«Так, строительство моста через Транссиб с расширением дороги стоимостью почти 6 млрд мы уже видим в трехлетней программе. Строительство его начнется в следующем году»,— сообщил Вадим Шумков. Путепровод с учетом масштабного строительства жилья в Заозерном позволит в перспективе разгрузить ранее отремонтированный Чеховский мост и повысить качество жизни куранцев.

Вопрос о финансировании реконструкции городских канализационных очистных сооружений окончательно не принят, но по словам губернатора, Курганская область стала одним из немногих субъектов, прошедших согласование на включение в проект «Вода России» с выделением порядка 6 млрд руб. Если такое решение будет принято, порядка 3 млрд руб. профинансирует сам регион, сообщил Вадим Шумков.