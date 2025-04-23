На Дону реестр земельных участков для участников СВО запустят до 1 мая

В Ростовской области появится реестр земельных участков для участников и ветеранов спецоперации, награжденных орденами или являющихся Героями России, и их семей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единый список разместят на сайте минимущества региона до 1 мая. Из сообщения следует, что обновляться информация о наличии участков для бесплатной передачи будет ежеквартально.

Так, участники СВО и их семьи, смогут самостоятельно выбрать интересующий участок и обратиться в муниципалитет с заявкой на его получение. На данный момент в области предоставлено 248 участков.

Мария Хоперская