«Россети Северный Кавказ» взыскали 280 млн рублей с предприятий ЖКХ КБР

В первом квартале 2025 года ПАО «Россети Северный Кавказ» взыскало через суды 280 млн руб. долгов с предприятий ЖКХ Кабардино-Балкарии. Решения вынесены по 263 искам, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно данным компании, задолженность организаций ЖКХ республики за потребленную электроэнергию на 1 апреля 2025 года составила 3,1 млрд рублей. Уровень оплат в первом квартале не превысил 24,5%.

В пресс-службе отметили, что 96% суммарной задолженности формируют предприятия водо- и теплоснабжения. Среди крупнейших должников – МУП «НТС», МУП «Нальчикский водоканал», МУП «Баксанский водоканал», МУП «Чистый район с. Исламей», МУП «Водресурс Урванский район» и МУП «Коммунальник Эльбрусский район».

Николай Аксенов