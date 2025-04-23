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Судебные приставы изъяли у нижегородцев два мотоцикла и передали их в зону СВО

В Нижегородской области судебные приставы конфисковали у местных жителей два кроссовых мотоцикла и передали их на нужды СВО. По данным регионального управления ФССП, до этого владельцы мотоциклов были осуждены за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По решению суда, транспортные средства нарушителей были арестованы, конфискованы и переданы в собственность государства. После этого сотрудники ФССП обратились в министерство обороны и передали мотоциклы военным представителям.

Андрей Репин

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