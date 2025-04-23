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Коммерсантъ FM
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Еще одна из рода Хадид

Джиджи Хадид исполнилось 30 лет

Джиджи Хадид празднует 30-летие. Несмотря на возраст, Хадид давно стала заслуженной моделью и вполне может претендовать на звание ветерана индустрии. Показы в рамках парижской и миланской недель моды, обложки главных глянцевых журналов во всем мире, рекламные кампании и совместные коллекции с крупнейшими брендами — все это уже было в насыщенной карьере Хадид. Чуть подробнее о проектах и личной жизни Джиджи — в галерее «Коммерсантъ Стиль».

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Джиджи Хадид на ужине в рамках парижской Недели моды, март 2025 года

Джиджи Хадид на ужине в рамках парижской Недели моды, март 2025 года

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Джиджи, Белла и Анвар Хадид с матерью Иоландой

Джиджи, Белла и Анвар Хадид с матерью Иоландой

Фото: East News

Джиджи Хадид со своим отцом Мохаммедом

Джиджи Хадид со своим отцом Мохаммедом

Фото: East News

Джиджи и Белла Хадид в детстве

Джиджи и Белла Хадид в детстве

Фото: East News

Джиджи Хадид со своей собакой

Джиджи Хадид со своей собакой

Фото: East News

Джиджи Хадид и Коди Томпсон в объективе Марио Тестино

Джиджи Хадид и Коди Томпсон в объективе Марио Тестино

Фото: East News

Джиджи Хадид и Заин Малик на Met Gala в 2016 году

Джиджи Хадид и Заин Малик на Met Gala в 2016 году

Фото: Mike Coppola / Getty Images for People.com

Джиджи и Белла Хадид вместе с Хейли Болдуин на бэкстейдже показа Bottega Veneta, сентябрь 2017

Джиджи и Белла Хадид вместе с Хейли Болдуин на бэкстейдже показа Bottega Veneta, сентябрь 2017

Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Bottega Veneta

Джиджи Хадид на обложке журнала Vogue Paris, март 2016

Джиджи Хадид на обложке журнала Vogue Paris, март 2016

Фото: East News

Сeстры Хадид в рекламной кампании Fendi весна-лето 2017 в объективе маэстро Карла Лагерфельда

Сeстры Хадид в рекламной кампании Fendi весна-лето 2017 в объективе маэстро Карла Лагерфельда

Фото: East News

Джиджи Хадид и реклама ее совместной коллекции с Tommy Hilfiger, февраль 2018 года

Джиджи Хадид и реклама ее совместной коллекции с Tommy Hilfiger, февраль 2018 года

Фото: East News

Джиджи Хадид в рекламе ювелирного бренда Messika

Джиджи Хадид в рекламе ювелирного бренда Messika

Фото: East News

Белла Хадид, Тейлор Свифт и Джиджи Хадид на церемонии премии VMA, август 2019 года

Белла Хадид, Тейлор Свифт и Джиджи Хадид на церемонии премии VMA, август 2019 года

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Republic Records

Джиджи Хадид встречает Хэллоуин-2019 в костюме Маски

Джиджи Хадид встречает Хэллоуин-2019 в костюме Маски

Фото: East News

Джиджи Хадид в рекламной кампании своей совместной коллекции с Reebok, февраль 2019 года

Джиджи Хадид в рекламной кампании своей совместной коллекции с Reebok, февраль 2019 года

Фото: East News

Джиджи Хадид на обложке Vogue Arabia, март 2019 года

Джиджи Хадид на обложке Vogue Arabia, март 2019 года

Фото: East News

Джиджи Хадид в съемке для американского Vogue, февраль 2020 года

Джиджи Хадид в съемке для американского Vogue, февраль 2020 года

Фото: East News

Джиджи Хадид перед показом Versace в рамках Недели моды в Милане, март 2021 года

Джиджи Хадид перед показом Versace в рамках Недели моды в Милане, март 2021 года

Фото: East News

Джиджи Хадид в объективе Альберта Уотсона

Джиджи Хадид в объективе Альберта Уотсона

Фото: East News

Джиджи Хадид на подиуме Victoria’s Secret, октябрь 2024 года

Джиджи Хадид на подиуме Victoria’s Secret, октябрь 2024 года

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Victoria's Secret

Джиджи Хадид на съемках рекламы Maybelline в Нью-Йорке, ноябрь 2024 года

Джиджи Хадид на съемках рекламы Maybelline в Нью-Йорке, ноябрь 2024 года

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images

Трэвис Скотт, Джиджи Хадид и Гурам Гвасалия на показе Vetements в рамках Недели моды в Париже, сентябрь 2024 года

Трэвис Скотт, Джиджи Хадид и Гурам Гвасалия на показе Vetements в рамках Недели моды в Париже, сентябрь 2024 года

Фото: Peter White / Getty Images

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид в рамках мероприятия Vogue World в Париже, июнь 2024 года

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид в рамках мероприятия Vogue World в Париже, июнь 2024 года

Фото: Marc Piasecki / Getty Images for Vogue

Джиджи Хадид на Met Gala, май 2024 года

Джиджи Хадид на Met Gala, май 2024 года

Фото: Taylor Hill / Getty Images

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Джиджи Хадид на ужине в рамках парижской Недели моды, март 2025 года

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Джиджи, Белла и Анвар Хадид с матерью Иоландой

Фото: East News

Джиджи Хадид со своим отцом Мохаммедом

Фото: East News

Джиджи и Белла Хадид в детстве

Фото: East News

Джиджи Хадид со своей собакой

Фото: East News

Джиджи Хадид и Коди Томпсон в объективе Марио Тестино

Фото: East News

Джиджи Хадид и Заин Малик на Met Gala в 2016 году

Фото: Mike Coppola / Getty Images for People.com

Джиджи и Белла Хадид вместе с Хейли Болдуин на бэкстейдже показа Bottega Veneta, сентябрь 2017

Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Bottega Veneta

Джиджи Хадид на обложке журнала Vogue Paris, март 2016

Фото: East News

Сeстры Хадид в рекламной кампании Fendi весна-лето 2017 в объективе маэстро Карла Лагерфельда

Фото: East News

Джиджи Хадид и реклама ее совместной коллекции с Tommy Hilfiger, февраль 2018 года

Фото: East News

Джиджи Хадид в рекламе ювелирного бренда Messika

Фото: East News

Белла Хадид, Тейлор Свифт и Джиджи Хадид на церемонии премии VMA, август 2019 года

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Republic Records

Джиджи Хадид встречает Хэллоуин-2019 в костюме Маски

Фото: East News

Джиджи Хадид в рекламной кампании своей совместной коллекции с Reebok, февраль 2019 года

Фото: East News

Джиджи Хадид на обложке Vogue Arabia, март 2019 года

Фото: East News

Джиджи Хадид в съемке для американского Vogue, февраль 2020 года

Фото: East News

Джиджи Хадид перед показом Versace в рамках Недели моды в Милане, март 2021 года

Фото: East News

Джиджи Хадид в объективе Альберта Уотсона

Фото: East News

Джиджи Хадид на подиуме Victoria’s Secret, октябрь 2024 года

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Victoria's Secret

Джиджи Хадид на съемках рекламы Maybelline в Нью-Йорке, ноябрь 2024 года

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images

Трэвис Скотт, Джиджи Хадид и Гурам Гвасалия на показе Vetements в рамках Недели моды в Париже, сентябрь 2024 года

Фото: Peter White / Getty Images

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид в рамках мероприятия Vogue World в Париже, июнь 2024 года

Фото: Marc Piasecki / Getty Images for Vogue

Джиджи Хадид на Met Gala, май 2024 года

Фото: Taylor Hill / Getty Images

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