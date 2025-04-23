Еще одна из рода Хадид
Джиджи Хадид исполнилось 30 лет
Джиджи Хадид празднует 30-летие. Несмотря на возраст, Хадид давно стала заслуженной моделью и вполне может претендовать на звание ветерана индустрии. Показы в рамках парижской и миланской недель моды, обложки главных глянцевых журналов во всем мире, рекламные кампании и совместные коллекции с крупнейшими брендами — все это уже было в насыщенной карьере Хадид. Чуть подробнее о проектах и личной жизни Джиджи — в галерее «Коммерсантъ Стиль».
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