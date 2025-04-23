Еще одна из рода Хадид

Джиджи Хадид празднует 30-летие. Несмотря на возраст, Хадид давно стала заслуженной моделью и вполне может претендовать на звание ветерана индустрии. Показы в рамках парижской и миланской недель моды, обложки главных глянцевых журналов во всем мире, рекламные кампании и совместные коллекции с крупнейшими брендами — все это уже было в насыщенной карьере Хадид. Чуть подробнее о проектах и личной жизни Джиджи — в галерее «Коммерсантъ Стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джиджи Хадид на ужине в рамках парижской Недели моды, март 2025 года Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Джиджи, Белла и Анвар Хадид с матерью Иоландой Фото: East News Джиджи Хадид со своим отцом Мохаммедом Фото: East News Джиджи и Белла Хадид в детстве Фото: East News Джиджи Хадид со своей собакой Фото: East News Джиджи Хадид и Коди Томпсон в объективе Марио Тестино Фото: East News Джиджи Хадид и Заин Малик на Met Gala в 2016 году Фото: Mike Coppola / Getty Images for People.com Джиджи и Белла Хадид вместе с Хейли Болдуин на бэкстейдже показа Bottega Veneta, сентябрь 2017 Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Bottega Veneta Джиджи Хадид на обложке журнала Vogue Paris, март 2016 Фото: East News Сeстры Хадид в рекламной кампании Fendi весна-лето 2017 в объективе маэстро Карла Лагерфельда Фото: East News Джиджи Хадид и реклама ее совместной коллекции с Tommy Hilfiger, февраль 2018 года Фото: East News Джиджи Хадид в рекламе ювелирного бренда Messika Фото: East News Белла Хадид, Тейлор Свифт и Джиджи Хадид на церемонии премии VMA, август 2019 года Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Republic Records Джиджи Хадид встречает Хэллоуин-2019 в костюме Маски Фото: East News Джиджи Хадид в рекламной кампании своей совместной коллекции с Reebok, февраль 2019 года Фото: East News Джиджи Хадид на обложке Vogue Arabia, март 2019 года Фото: East News Джиджи Хадид в съемке для американского Vogue, февраль 2020 года Фото: East News Джиджи Хадид перед показом Versace в рамках Недели моды в Милане, март 2021 года Фото: East News Джиджи Хадид в объективе Альберта Уотсона Фото: East News Джиджи Хадид на подиуме Victoria’s Secret, октябрь 2024 года Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Victoria's Secret Джиджи Хадид на съемках рекламы Maybelline в Нью-Йорке, ноябрь 2024 года Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images Трэвис Скотт, Джиджи Хадид и Гурам Гвасалия на показе Vetements в рамках Недели моды в Париже, сентябрь 2024 года Фото: Peter White / Getty Images Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид в рамках мероприятия Vogue World в Париже, июнь 2024 года Фото: Marc Piasecki / Getty Images for Vogue Джиджи Хадид на Met Gala, май 2024 года Фото: Taylor Hill / Getty Images Следующая фотография 1 / 24 Джиджи Хадид на ужине в рамках парижской Недели моды, март 2025 года Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Джиджи, Белла и Анвар Хадид с матерью Иоландой Фото: East News Джиджи Хадид со своим отцом Мохаммедом Фото: East News Джиджи и Белла Хадид в детстве Фото: East News Джиджи Хадид со своей собакой Фото: East News Джиджи Хадид и Коди Томпсон в объективе Марио Тестино Фото: East News Джиджи Хадид и Заин Малик на Met Gala в 2016 году Фото: Mike Coppola / Getty Images for People.com Джиджи и Белла Хадид вместе с Хейли Болдуин на бэкстейдже показа Bottega Veneta, сентябрь 2017 Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Bottega Veneta Джиджи Хадид на обложке журнала Vogue Paris, март 2016 Фото: East News Сeстры Хадид в рекламной кампании Fendi весна-лето 2017 в объективе маэстро Карла Лагерфельда Фото: East News Джиджи Хадид и реклама ее совместной коллекции с Tommy Hilfiger, февраль 2018 года Фото: East News Джиджи Хадид в рекламе ювелирного бренда Messika Фото: East News Белла Хадид, Тейлор Свифт и Джиджи Хадид на церемонии премии VMA, август 2019 года Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Republic Records Джиджи Хадид встречает Хэллоуин-2019 в костюме Маски Фото: East News Джиджи Хадид в рекламной кампании своей совместной коллекции с Reebok, февраль 2019 года Фото: East News Джиджи Хадид на обложке Vogue Arabia, март 2019 года Фото: East News Джиджи Хадид в съемке для американского Vogue, февраль 2020 года Фото: East News Джиджи Хадид перед показом Versace в рамках Недели моды в Милане, март 2021 года Фото: East News Джиджи Хадид в объективе Альберта Уотсона Фото: East News Джиджи Хадид на подиуме Victoria’s Secret, октябрь 2024 года Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Victoria's Secret Джиджи Хадид на съемках рекламы Maybelline в Нью-Йорке, ноябрь 2024 года Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images Трэвис Скотт, Джиджи Хадид и Гурам Гвасалия на показе Vetements в рамках Недели моды в Париже, сентябрь 2024 года Фото: Peter White / Getty Images Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид в рамках мероприятия Vogue World в Париже, июнь 2024 года Фото: Marc Piasecki / Getty Images for Vogue Джиджи Хадид на Met Gala, май 2024 года Фото: Taylor Hill / Getty Images