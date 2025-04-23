В Оренбуржье коммерсанта с Wildberries поймали на недобросовестной конкуренции

Бизнесмен, занимавшийся продажей на платформе маркетплейса Wildberries, уличен в недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает УФАС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На платформе маркетплейса Wildberries предприниматель распространял товар с использованием характеристик "№ 1 в России". Однако доказательств, что предлагаемый товар является "№1 в России", не предоставлено»,— говорится в сообщении.

Ведомство провело проверку и пришло к выводу, что такое сравнение «создает впечатление о превосходстве товара», а это нарушает закон о конкуренции. В связи с этим продавцу выдано предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если коммерсант этого не сделает, в отношении него возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Георгий Портнов