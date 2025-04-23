Выдача кредитных карт в Челябинской области сократилась на 52%

В марте 2025 года жителям Челябинской области выдали 26,8 тыс. новых кредитных карт. Это на 52,2% меньше, чем в марте 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом жители страны получили в марте 1 млн новых кредитных карт, что на 53,7% меньше, чем годом ранее. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных кредиток зафиксирована в Кемеровской области (-59,3%), Пермском крае (-59,1%), а также в Тюменской (-57,7%), Иркутской (-57,5%) и Ростовской (-56,7%) областях. Сократился по России и объем лимитов у таких банковских продуктов. Если в начале весны прошлого года он составлял 240,5 млрд руб., то в марте 2025-го достиг 107,2 млрд руб. (-55,5%).

При этом по сравнению с февралем в марте выдача кредитных карт показала рост на 0,4% после девяти месяцев непрерывного снижения. Как отмечают в НБКИ, сейчас ситуация на этом рынке стабилизировалась. Однако преждевременно говорить, что выдача прекратит сокращаться, поскольку Центробанк сохраняет ограничения в отношении показателя долговой нагрузки потенциальных получателей карт.

Виталина Ярховска