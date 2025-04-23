Глава СКР затребовал доклад по делу о нападении собак на подростка в Краснодаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении стаи бездомных собак на 17-летнего подростка у детской поликлиники в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в понедельник, 21 апреля, возле детской поликлиники, где агрессивные собаки укусили школьника за ногу. Пострадавшему подростку потребовалась помощь медиков.

Представители ведомства отметили, что в городе большое количество бродячих собак, однако меры по их отлову не предпринимаются.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе краевого управления СК Андрею Маслову подготовить отчет о деталях, установленных в ходе первых следственных действий, а также о результатах расследования.

Контроль за выполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.

Мария Удовик