Проверка татарстанского управления Роскомнадзора, проведенная в октябре 2024 года, выявила нарушения в работе радиостанции «Динамит Бугульма» (98,3 МГц). В ходе мониторинга установлено, что вещатель дважды превысил допустимый объем рекламы, что противоречит требованиям законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роскомнадзор выявил превышение рекламы в эфире радио «Динамит Бугульма»

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Роскомнадзор выявил превышение рекламы в эфире радио «Динамит Бугульма»

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Материалы о нарушении были направлены в антимонопольное ведомство, где действия радиостанции квалифицировали как несоблюдение ч. 2 ст. 15 Федерального закона «О рекламе».

Согласно норме реклама не должна занимать более 20% эфирного времени — это правило призвано балансировать контент в интересах слушателей и рекламодателей.

«За переизбытком такой информации в эфире может последовать не только отток реальных слушателей, но и штрафные санкции за невнимание к установленным законодательством лимитам на рекламные трансляции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Артём Дергунов