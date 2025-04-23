Дирекция стадиона не смогла заставить «Стройтрансгаз» устранить протечки

Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий проиграла спор с АО «Стройтрансгаз», который строил нижегородский стадион к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», управляющее футбольной ареной госучреждение, недовольное недоделками и протекающими в дождь помещениями, просило взыскать со строителей 31 млн руб. и обязать их устранить выявленные в ходе эксплуатации недостатки.

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Бывший генподрядчик иск не признавал и ссылался на сроки давности. По делу была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, чтобы определить имеющиеся на футбольном стадионе дефекты и причины их возникновения.

В итоге арбитражный суд Москвы в полном объеме отказал дирекции в ее требованиях, мотивировка решения еще не опубликована. Судья также обязал нижегородское госучреждение возместить 2,5 млн руб. расходов по экспертизе «Стройтрансгазу».

Иван Сергеев