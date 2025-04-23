В Ростове водитель каршеринга устроил ДТП со смертельным исходом

В Ростове-на-Дону водитель каршеринга спровоцировал ДТП со смертельным исходом. Авария на улице Космонавтов произошла около двух часов ночи 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель каршерингового автомобиля «Фольксваген Поло» двигался в сторону улицы Комарова, когда потерял управление. Иномарка врезалась в ограждение и фонарный столб.

В результате ДТП 32-летнего водителя госпитализировали с травмами, а 28-летняя девушка погибла на месте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская