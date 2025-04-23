Минздрав США запретил все пищевые красители на основе нефтепродуктов

Власти США объявили о введении запрета на использование любых синтетических пищевых красителей, изготовляемых из производных нефти. Все они признаны опасными для здоровья человека и будут выведены из производства до конца 2026 года. «Слишком долго некоторые производители продуктов питания кормили американцев химикатами на основе нефтепродуктов без их ведома или согласия,— заявил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.— Эти ядовитые соединения не приносят никакой пользы с точки зрения питания и представляют реальную, измеримую опасность для здоровья и развития наших детей. Эта эпоха подходит к концу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младши

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младши

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В ближайшие месяцы под запретом окажутся два красителя: Цитрусовый красный 2 (Е121), который используется в США для придания ярко-красного оттенка кожуре апельсинов из Флориды, а также Orange B, применение которого было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 1966 году для оболочек сосисок в хот-догах. Он не производится в США с 1970-х годов, но до сих пор не был запрещен. Еще шесть синтетических красителей будут запрещены к концу 2026 года.

Кирилл Сарханянц