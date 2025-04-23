«Наша цель — познакомить коллег с промышленным и научным потенциалом Удмуртии»

Удмуртия планирует поставлять в арктические регионы РФ продукцию 50 местных производителей, рассказала в интервью «Ъ-Удмуртия» министр экономики республики Анна Слугина. Их разработки представят партнерам в соответствующем каталоге местной Корпорации развития. Сейчас республика поставляет на рынок Арктики в том числе мобильные жилые модули, оборудование для нагрева нефти и комплектующие для судов. По внешнеэкономическому направлению Удмуртия планирует расширять контакты с Африкой, общий объем экспорта в которую вырос в 2 раза по итогам прошедшего года, до 11 млн долл. США. Подробнее — в материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

— Анна Сергеевна, какие экономические связи сейчас выстроены между Удмуртией и арктическими регионами РФ?

— Работа на рынке Арктики для Удмуртии — не просто возможность расширить географию поставок, но и стратегическое направление, соответствующее федеральным задачам, одной из которых является развитие арктических территорий.

Удмуртия традиционно относится к числу крупных промышленных регионов РФ. В республике работают инжиниринговые центры, конструкторские бюро и малые инновационные компании. В структуре крупных предприятий развиваются центры исследований и разработок (R&D). Они занимаются трансфером технологий и разработкой продукции, востребованной для нужд Арктики. Это среди прочего детали машин, станки и оснастка, гидросистемы, редукторы, электродвигатели, трансформаторы, системы отопления, накопители энергии, а также оборудование для судостроения и портовой инфраструктуры.

Мы рассматриваем рынок Арктики как потребителя наших технологий в таких сферах, как строительство, энергогенерация, транспорт, судоремонт, добыча нефти и газа.

— Какую продукцию республика поставляет в северные регионы?

— Например, компания «Ормо» поставляла в арктическую зону мобильные жилые модули для экспедиций. Кроме того, нефтегазодобывающим предприятиям поставляется оборудование для нагрева нефти в условиях крайнего севера. Ижевский завод технологического оснащения производит комплектующие для арктических судов. Компания «Элеконд» запустила в опытную эксплуатацию модульную ветро-солнечную электростанцию со встроенной системой накопления и преобразования энергии для арктической станции.

— Каким образом республика планирует расширять присутствие на рынке Арктики?

— Развивая направление, в мае 2025-го на ежегодном предпринимательском форуме в Удмуртии мы встретимся с представителями арктических регионов. Наша цель — выстроить связи, познакомить коллег с промышленным и научным потенциалом Удмуртии, а также определить актуальные потребности северных территорий.

Кроме того, Корпорация развития Удмуртии готовит специальный каталог продукции и решений для Арктики. В него уже включено 10 компаний. В первом выпуске планируем показать северным регионам продукцию и разработки 50 удмуртских производителей. Перечень постоянно расширяется: за последний месяц в корпорацию уже поступило 73 запроса от местного бизнеса на сопровождение и помощь по выходу на рынок Арктики.

Предприниматели в том числе обращаются с запросами на поиски потенциальных рынков сбыта и заказчиков на севере. Это говорит о том, что бизнес готов наращивать производство и разрабатывать новые решения под запросы арктических территорий. Удмуртия обладает уникальным потенциалом для участия в проектах освоения Арктики и намерена его реализовывать.

— Давайте от арктических регионов перейдем к внешней экономике. Другим стратегическим направлением для Удмуртии является Африка. Чем африканский континент интересен для республики?

— Африка представляет собой развивающийся рынок с большим спросом на промышленные и высокотехнологичные товары, а также продовольствие. К наиболее перспективным странам для Удмуртии относятся Нигерия, Алжир, Египет, Кения и ЮАР.

С последними тремя регион сотрудничает наиболее активно. В 2023–2024 гг. в эти страны свою продукцию поставляли 10 экспортеров из республики. Так, в Египет отгружались сухое молоко, молочная сыворотка, пигментные пасты, пиломатериалы, строительные леса и медицинская техника, а в Кению — пищевые красители.

— Какую еще продукцию Удмуртия поставляет в Африку?

— Например, ижевский завод «Вакууммаш» отправляет в Африку устройства, способные измерять экстремальные температуры от -196°C до +1600°C. Их встраивают в энергетические установки для производства бокситов в Гвинее. В Египет поставляют свою продукцию «Сарапульский электрогенераторный завод» и «СП Омега». Второе предприятие экспортирует в Египет оборудование для гидравлического разрыва пласта, бурения и обслуживания скважин для интенсификации добычи нефти и газа. Кроме того, удмуртские «Экосистемы» вывозят в Саудовскую Аравию неэлектрические промышленные или лабораторные горны и печи.

— Давайте остановимся на цифрах. Как изменился экспорт в Африку в последнее время?

— За 2024 год общий объем экспорта в страны Африки по сравнению с 2023 годом увеличился в 2 раза и составил более 11 млн долл. США. Особо отмечу рост объема экспортных поставок в Египет. По данным «Имекс», в 2023 году он составил 0,92 млн долларов США, а в 2024 году увеличился более чем в три раза — до 2,87 млн долл.

— Каким образом республика планирует наращивать активность на африканском направлении?

— В 2025 году региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) запланировал две бизнес-миссии. Также местные предприятия могут поучаствовать в коллективном стенде «Сделано в России». Его организует Российский экспортный центр на выставке Food Africa в Египте. Он пройдет с 3 по 5 декабря 2025 года. Рост объемов экспорта связан с работой ЦПЭ, при поддержке которого в 2022 году компания «Сармат» заключила контракт на выставке Egyps на поставку мобильных расточных станков. Мы продолжим наращивать активность на африканском направлении.

Евгений Щепелев