Суд приостановил работу кафе «Шаурма» в Казани на 40 суток

Суд приостановил работу казанского кафе «Шаурма», находящегося по адресу: Оренбургский тракт, 140 корп. 6, на 40 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Роспотребнадзора, выявлены многочисленные нарушения санитарных норм:

отсутствие должной организации технологических процессов;

антисанитарное состояние помещений;

несоблюдение режима уборки и дезинфекции;

нарушение правил мытья посуды.

Кроме того, сотрудники кафе допускались к работе без необходимых медицинских книжек, подтверждающих прохождение медосмотров и гигиенической аттестации. Производственный контроль на предприятии также не осуществлялся.

Артём Дергунов