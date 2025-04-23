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Суд приостановил работу кафе «Шаурма» в Казани на 40 суток

Суд приостановил работу казанского кафе «Шаурма», находящегося по адресу: Оренбургский тракт, 140 корп. 6, на 40 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Роспотребнадзора, выявлены многочисленные нарушения санитарных норм:

  • отсутствие должной организации технологических процессов;
  • антисанитарное состояние помещений;
  • несоблюдение режима уборки и дезинфекции;
  • нарушение правил мытья посуды.

Кроме того, сотрудники кафе допускались к работе без необходимых медицинских книжек, подтверждающих прохождение медосмотров и гигиенической аттестации. Производственный контроль на предприятии также не осуществлялся.

Артём Дергунов

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