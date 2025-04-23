Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Косметолог из Предгорного округа подозревается в хищении у клиентов 5 млн рублей

Сотрудница салона лазерной эпиляции из Предгорного округа подозревается в обмане четырех клиентов на сумму в 5,3 млн руб. Косметолог попросил деньги якобы на закупку косметических средств для салона, сообщает ГУ МВД Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемой является 38-летняя жительница станицы Ессентукской.

По данным следствия, женщина входила в доверие к посетителям салона и убеждала их одолжить ей крупные суммы денег для нужд заведения. Полученные средства она не возвращала.

В полиции города-курорта подозреваемая призналась в содеянном, пояснив, что потратила полученные деньги на личные нужды и погашение своих долгов. В отношении женщины возбуждено четыре уголовных дела.

Николай Аксенов

Новости компаний Все