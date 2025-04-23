Прокуратура взяла на контроль проверку по массовому ДТП с погибшим под Саратовом

Хвалынская городская прокуратура поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту массового ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области, в котором погиб человек и еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Соответствующее поручение дал прокурор области Сергей Филипенко. На место ДТП выехал Хвалынский городской прокурор Сергей Силаев.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария с участием трех грузовых машин и трех легковых автомобилей произошла утром сегодня, в среду, близ села Сосновая Маза. По данным пресс-службы прокуратуры Саратовской области, находившаяся за рулем иномарки Volkswagen Tiguan жительница Челябинска во время движения со стороны Саратова в сторону Сызрани не выбрала безопасную скорость, выехала на встречку и в лоб протаранила автомобиль MAN.

В ДТП водитель указанной иномарки не выжила. Кроме того, в медучреждение увезли с телесными повреждениями водителя грузовой машины. В результате дорожной аварии шесть транспортных средств получили механические повреждения.

Павел Фролов