Ученые ПГНИУ создали линию по обогащению золота для амурского добытчика руд

Научно-исследовательская лаборатория технологической минералогии ЕНИ ПГНИУ создала первую университетскую технологическую линию по обогащению золота из остаточного продукта. Как сообщили в пресс-службе вуза, заказчиком работ выступило ООО «Маломырский рудник», занимающееся добычей руд. Вуз представил также новые методы по извлечению золота из продуктов первичной гидрометаллургической переработки.

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Новаторство разработки заключается в ее производственных масштабах и прямом внедрении на производстве. «Особенность текущей задачи — в ее уникальности для науки Пермского края. Впервые на базе университета запущена технологическая линия по обогащению любых твердых полезных ископаемых»,— отметил руководитель лаборатории ЕНИ ПГНИУ Алексей Пузик.

Отмечается также, что задача проведения комплексных технологических испытаний по обогащению золота учеными ПГНИУ выполнялась на базе научно-исследовательской лаборатории впервые.

ООО «Маломырский рудник» было создано в 2009 году в Благовещенске Амурской области. Компания занимается добычей руд и песков драгметаллов, а также производством промышленных газов и ювелирных изделий. Управляющей организацией выступает ООО «Атлас Майнинг». Согласно Rusprofile, выручка компании за 2024 год составила 34 млрд руб., чистая прибыль — 7,9 млрд руб.