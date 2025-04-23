«Ответственность за ошибки несет лечебное учреждение»

С 1 сентября 2025 года вступит в силу приказ Минздрава, разрешающий руководителю медицинской организации возложить часть функций лечащего врача на фельдшера или акушерку при оказании первичной медико-санитарной и скорой медпомощи в том случае, если профильный специалист с высшим медицинским образованием в медучреждении отсутствует. Фельдшеры в медпунктах смогут выполнять функции акушеров-гинекологов, принимать роды и назначать пациенткам лекарства. Врач-педиатр клиники «Евромед» Анастасия Приходько рассказала «Ъ-Кубань» о плюсах и минусах этой инициативы.

Анастасия Приходько

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«Средний медицинский персонал обладает компетенциями в области ухода, выполнения процедур и базовой диагностики. Но его образование не предусматривает углубленного изучения дифференциальной диагностики, фармакотерапии или патогенеза заболеваний. Например, медсестра может распознать симптомы ОРВИ, но не всегда отличит их от ранних признаков пневмонии или аллергии. Для постановки диагнозов и назначения лечения требуется дополнительное обучение (не менее 1–2 лет) и четкие клинические протоколы. Без этого риски ошибок возрастают, особенно в сложных случаях.

На сегодня правовая база для расширения полномочий среднего персонала недостаточно проработана. Действующий федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан” (ст. 14, 70) закрепляет диагностику и лечение за врачами. Чтобы передать эти функции медсестрам и фельдшерам, необходимы поправки в законодательство, регламентирующие: перечень разрешенных манипуляций; уровень дополнительной подготовки; механизмы контроля и ответственности.

Без этого инициатива может быть оспорена в судах как нарушающая права пациентов.

Нехватка врачей в России, особенно в сельской местности — ключевой аргумент Минздрава. Однако делегирование полномочий среднему персоналу — это паллиатив, а не решение проблемы.

Плюсы: снижение нагрузки на врачей, ускорение приема пациентов с простыми жалобами.

Минусы: инициатива не устраняет причины кадрового дефицита — низкие зарплаты, высокая эмоциональная нагрузка, отсутствие льгот для работы в регионах.

Опыт пилотных проектов (например, в США) показывает, что через 2–3 года качество помощи начинает снижаться из-за роста ошибок, что перечеркивает краткосрочные выгоды.

Кто будет нести ответственность в случае ошибки — главный правовой пробел инициативы. В действующей редакции законов ответственность за ошибки несет лечебное учреждение (ст. 1068 ГК РФ) или врач, контролирующий средний персонал. Однако если фельдшер получит право самостоятельно ставить диагнозы, то вопрос разграничения ответственности станет критическим. Требуются введение профессиональной страховки для среднего персонала; четкие критерии “допустимых ошибок”; прозрачные механизмы расследования инцидентов. Без этого пострадают и пациенты, и медработники.

Как врач, я считаю, что идея имеет право на существование, но только при выполнении условий: обязательная сертификация среднего персонала по расширенным программам; юридическая защита всех сторон; поэтапное внедрение с оценкой результатов.

В нынешнем виде инициатива напоминает “латание дыр” в системе и может усугубить проблему доступности качественной помощи.

В частной клинике, где пациенты платят за экспертизу врача, подобный подход недопустим. Пациенты ожидают консультацию специалиста с высшим образованием, и замена врача средним персоналом приведет к потере доверия и репутационным рискам. Однако в рамках профилактических программ (например, вакцинации) участие медсестер с расширенными полномочиями возможно — но строго под контролем врача.

Расширение полномочий среднего медперсонала — неоднозначный шаг, который может временно снизить нагрузку на систему, но не решает системных проблем. Для успеха нужны инвестиции в образование медработников, пересмотр законодательства и открытый диалог с профессиональным сообществом. Без этого реформа рискует стать медвежьей услугой и пациентам, и врачам».