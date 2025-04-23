Движение в Москве вечером 23 апреля перекроют из-за подготовки к параду Победы

Движение транспорта на участках Тверской улицы будет перекрыто 23 апреля с 21:00 мск в связи с подготовкой к параду Победы, сообщили в пресс-службе московской мэрии. До какого времени будут действовать ограничения — не сообщается.

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Закрыты для движения будут участки от Моховой улицы до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой. Недоступными для проезда также будут улицы 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую со стороны станции метро «Маяковская» (от д. 2, стр. 2 до д. 2 стр. 1 на 1-й Тверской-Ямской).

Возможны перекрытия движения на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке.

В Москве 9 мая 2025 года пройдет парад Победы, посвященный 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Ожидается, что парад посетят более 20 глав государств и правительств, в том числе генсек КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян.

Полина Мотызлевская