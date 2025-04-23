Спасатели возобновили поиск иностранных альпинистов на Эльбрусе

Спасатели Кабардино-Балкарии возобновили поиски пяти иностранных альпинистов, запросивших помощь на высоте 5350 м склона Эльбруса. Причиной тревожного сигнала стали симптомы горной болезни у двух участников восхождения, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«В операции участвуют шесть специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники»,— говорится сообщении.

Поисковые мероприятия затрудняет непогода в горах — порывистый ветер и метель. По информации МЧС, вчерашние поиски не дали результатов. Вечером спасательную операцию приостановили из-за наступившей темноты.

22 апреля 2025 года спасателям региона поступил сигнал о том, что на Эльбрусе незарегистрированная группа иностранцев попросила о помощи из-за признаков горной болезни у двух участников экспедиции.

Николай Аксенов