В Челябинске контрактник пытался убить участника СВО из-за госнаграды

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) участника специальной военной операции. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в конце января прошлого года контрактник распивал алкоголь с другим военнослужащим в Челябинске. Узнав о получении последним государственной и ведомственной наград за участие в СВО, он из зависти и «внезапно возникшей неприязни» к знакомому попытался перерезать ему горло ножом. Однако довести начатое до конца не получилось из-за активного сопротивления участника СВО. Приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего вступил в законную силу.

Виталина Ярховска