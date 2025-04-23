Курорт Архыз ожидает в летний сезон 2025 года более 0,5 млн туристов

В летний сезон 2025 года горнолыжный курорт Архыз ожидает более 0,5 млн туристов, более 30% из которых — семейные пары с детьми. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в управляющей компании курорта, уточнив, что за зимний период количество отдохнувших на Архызе туристов стало рекордным и превысило 758 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УК «Архыз» Фото: пресс-служба УК «Архыз»

Планируется, что в этом сезоне в Архызе будет запущена канатная гондольная дорога с прозрачным полом в кабинках, которая будет подниматься до 3030 м. На высоте откроется экстрим-парк с горными качелями. Из развлекательных сервисов будут запущены: падел-теннис, рафтинг, тир, школа роллеров, научно-познавательный кемпинг на Дукке. Также в летнем сезоне 2025 будет работать Байк-парк с самой высокогорной зоной катания в России, где расположены прыжковые зоны, трамплины и трассы в хвойном лесу протяженностью более 30 км. Откроется прокат горных велосипедов и экипировки, будут доступны трассы для маунтинбайка. Первое соревнование — «Мегалавина», или эффектный массовый спуск с горы,— состоится 11 мая.

Экотропа «Романтик» откроется для посетителей 26 апреля. Экотропа «Аланский Путь» — 17 мая. В целом туристов ждет более 40 км экотроп, в том числе маршруты разного уровня сложности.

По словам генерального директора УК «Архыз» Романа Киранчука, отдыхающих будет встречать маскот Рысь, который стал символом курорта по итогам общереспубликанского конкурса.

Фото: пресс-служба УК «Архыз»

«Этот горнолыжный сезон обещает быть рекордным по продолжительности — если погода позволит, то трассы северного склона будут работать до конца апреля включительно. В 2024 году сезон продлился 157 дней, и этот рубеж в этом году уже пройден. Летом мы сконцентрируемся на разнообразии событийного календаря, массовых мероприятиях под открытым небом и новых сервисах»,— говорит господин Киранчук.

По его словам, сегодня на территории Архыза работают 26 отелей с общим номерным фондом более 1666 комнат и 4300 мест размещения. «В планах этого года — открытие еще как минимум пяти гостиниц разной категории звездности»,— резюмирует гендиректор УК «Архыз».

Василий Хитрых