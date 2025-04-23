В Казани состоялось вручение всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани вручили всероссийскую ресторанную премию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани вручили всероссийскую ресторанную премию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди лучших ресторанов оказалось 7 заведений Москвы, два из Санкт-Петербурга и одно из Красноярска.

Лучшим баром второй год подряд признали одно из заведений Казани.

Церемония проходила при поддержке раиса Республики Татарстан.

Премия WHERETOEAT вручается лучшим представителям ресторанной сферы в разных номинациях. В 2024 году в шорт-лист премии было включено 50 ресторанов.

Дарья Сайфиева