В Будзякском районе нашли потерявшегося в лесу шестилетнего ребенка

Вчера около 23:00 в Будзякском районе в лесу между селами Арсланово и Урзайбаш искали пропавшего шестилетнего мальчика, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

В поисках ребенка участвовали четыре кинологических расчета, беспилотник с тепловизором от МВД, поисково-спасательный отряд Туймазов, представители администрации района, местные жители и волонтеры — 93 человека и 19 единиц техники.

Известно, что мальчик с дедушкой и бабушкой приехали на пасеку, и во время прогулки в лесопосадке ребенок пропал из виду, взрослые не смогли найти его самостоятельно и вызвали спасателей.

Утром испуганного и замерзшего, но живого и здорового ребенка нашел на значительном удалении от места пропажи воспитатель детского сада.

Майя Иванова