Новыми эпизодами пополнилось дело экс-начальника ГИБДД по Красноярскому краю

Уголовное дело бывшего начальника ГИБДД по Красноярскому краю Андрея Сиротинина «обросло» новыми эпизодами. Ему дополнительно вменили в вину получение двух взяток (ст. 290 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

По информации ведомства, с февраля по октябрь 2024 года главный красноярский гаишник совместно с начальником отдела ГИБДД получил от двоих красноярцев взятки 575 тыс. руб. и 20 тыс. руб. за выдачу 10 госномеров с «красивым» сочетанием букв и цифр.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине января красноярский суд по ходатайству следствия арестовал бывшего начальника региональной Госавтоинспекции Андрея Сиротинина, который в конце 2024 года ушел в отставку. Бывшему полицейскому инкриминируют получение взяток почти на 1 млн руб. за помощь в получении «красивых» госномеров, а также превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в интересах своих знакомых. Одному из них главный красноярский гаишник якобы помог со сдачей теоретического экзамена на водительские права, другому — сохранить на машине запрещенную излишне темную тонировку.

Илья Николаев