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На Дону выплатят компенсации пострадавшим от радиации жителям

Жителям Ростовской области, пострадавшим от радиации, выплатят компенсации. Денежные средства получат более трех тыс. человек, сообщает Rostov.aif.ru со ссылкой на пресс-секретаря территориального отделения СФР Юлию Любимову.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего на Дону проживают более пяти тыс. пострадавших при ликвидации аварии. Для того, чтобы получить положенные выплаты, им не нужно обращаться с заявлением. Компенсация за вред начисляется автоматически.

Размер выплат зависит от группы инвалидности и периода участия в ликвидации. Так, инвалиды I-II групп получают по 2,4 тыс. руб., III — 1,9 тыс. Ликвидаторы 1986-1987 годов — по 1,4 тыс., 1988 года — 968 руб., 1989 года — 484 руб.

Мария Хоперская

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