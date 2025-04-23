В Пензе на осуществление перевозок маршрутом № 40 хотят потратить 4,3 млн рублей

На портале госзакупок опубликована сумма, которую в Пензе готовы потратить на осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на маршруте № 40 «пос. Нефтяник — пос. Зиф — стадион Пенза». Речь идет о 4,3 млн руб.

Согласно документации, маршрут имеет протяженность 54,5 км. В случае с максимальным количеством транспортных средств среднего класса речь идет о пяти единицах.

В рабочие дни три автобуса будут работать на маршруте с 06:00, еще два — с 06:30 и 07:00. В выходные и праздничные дни начало работы двух автобусов — 06:00, прочих — 06:30, 06:35 и 07:00.

Павел Фролов