В морском порту Туапсе задержали 13,5 тонны турецких перцев с вредителями

В морском порту Туапсе запретили ввоз партии свежего перца из Турции объемом 13,5 т. При проведении карантинного фитосанитарного контроля специалисты выявили в продукции живых особей западного цветочного трипса, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Наличие опасного вредителя подтверждено заключением Новороссийского филиала ФГБУ ВНИИКР о карантинном фитосанитарном состоянии продукции. Обнаруженный паразит включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Для предотвращения распространения карантинного организма на территории страны зараженную партию не допустили к импорту.

Западный цветочный трипс представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, так как может питаться 244 видами растений из 62 семейств. Вредитель опасен как для овощных, так и для декоративных культур. Он является активным переносчиком вирусов, вызывающих опасные болезни растений. Ущерб от трипса усугубляется высокой скоростью размножения, скрытным образом жизни и устойчивостью к пестицидам.

Мария Удовик