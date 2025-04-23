В Ростовской области несовершеннолетнего сбила машина

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, 22 апреля по пер.Тургеневский в с. Покровское Неклиновского района, водитель автомобиля «Лада-111730» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 г.р.

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По предварительной информации, подросток переходил проезжую часть в неустановленном для пешеходов месте. Выйдя из-за стоящего автомобиля, пешеход не убедился в отсутствии приближающихся транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы.

ГАИ продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Валентина Любашенко