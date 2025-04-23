Суд обязал создать муниципальную похоронную службу в Мишкинском округе

В Курганской области суд по иску прокуратуры Мишкинского района обязал местную администрацию создать специализированную службу по вопросам похоронного дала. Исполнение решения контролирует надзорное ведомство, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушение федерального законодательства в Мишкинском округе нет муниципального похоронного бюро. Ритуальные услуги местным жителям оказывают только коммерческие организации.

«Создание в муниципалитетах специализированных служб по вопросам похоронного дела является государственной гарантией безусловного исполнения требований законодательства при реализации гарантированного перечня услуг по погребению, в том числе на безвозмездной основ»,—подчеркивают в прокуратуре.

Административный иск прокурора Мишкинского района о возложении на муниципалитет обязанности создать специализированную службу по вопросам похоронного дела удовлетворен в полном объеме.