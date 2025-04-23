В Усть-Лабинском районе Кубани в ДТП погибла 18-летняя пассажирка машины

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края в результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка легкового автомобиля. Авария произошла вечером 22 апреля в станице Воронежской — около 21:30 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, не справившись с управлением, допустил съезд с проезжей части и совершил столкновение с деревом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По информации краевого управления ГИБДД, девушка скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водителю, получившему незначительные травмы, была оказана разовая медицинская помощь.

Как уточняется, молодой человек находился за рулем автомобиля без водительского удостоверения. По данным инспекции, ранее он был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. Несмотря на это, он вновь сел за руль, хотя удостоверение уже было изъято и сдано в подразделение Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вячеслав Рыжков