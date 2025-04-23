В Пензенской области ищут подрядчика на ремонт дороги к селу за 39,9 млн рублей

В Пензенской области инициировали электронный аукцион, в рамках которого подрядчику предстоит отремонтировать подъездную дорогу к селу Кевдо-Вершина в Белинском районе. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком указанных работ является администрация Белинского района. Подрядчик должен будет обновить около 3 км дороги «Подъезд к с. Кевдо-Вершина».

Ремонт стартует 1 июня, сдача объекта запланирована на период не позднее 1 августа 2027 года. На эти цели готовы выделить максимально 39,9 млн руб.

Павел Фролов