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Mash: автосборщик «АвтоВАЗа» из Ижевска покончил с собой после сеанса психолога

24-летний автосборщик «АвтоВАЗа» из Ижевска совершил суицид после консультации психолога, заявившего о паранойе у пациента, пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, после заключения врача ижевчанин перестал принимать лекарства и закрылся в себе. Тело автосборщика нашли в Измайловском парке Москвы.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По информации Mash, потерпевший жил и работал в Ижевске. Он познакомился с девушкой в интернете, которой жаловался на чувство одиночества и проблемы на работе. Спустя время он переехал к новой знакомой в столицу, где устроился работником стройфирмы и записался к психологу. Специалисту ижевчанин говорил о слежке за ним коллег с прошлой работы. Его назвали параноиком.

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