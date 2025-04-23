В Башкирии верить в самореализацию в России к 2030 году должны 85% молодежи

Доля молодых людей в Башкирии, верящих в возможности самореализации в России, к 2030 году должна составить как минимум 85%, говорится в утвержденной главой региона стратегии реализации молодежной политики. Столько же молодых людей должны разделять и поддерживать традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Одним из показателей оценки результатов реализации стратегии также станет доля молодежи, участвующей в проектах и программах патриотического воспитания, профессионального и личностного развития — не менее 75%. Не менее половины детей и подростков должны быть охвачены эффективной общедоступной системой раскрытия, поддержки и развития способностей и талантов, развития патриотически настроенного, высоконравственного, ответственного, способного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие России поколения.

Среди исследователей должно быть не менее половины молодых людей в возрасте до 39 лет. Кроме этого, не менее 45% молодежи должны заниматься добровольческой и общественной деятельностью, а уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 29 лет должен уменьшиться до 5% и ниже.

Отмечается, что реализация стратегии позволит в частности укрепить положительный образ России и авторитет российского молодежного движения на международной арене, гарантировать устойчивый рост граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обладающих физическим и психическим здоровьем, осознанно ведущих здоровый образ жизни, любящих отечество и готовых защищать его интересы.

Наталья Балыкова