Почти 90 тыс. бюджетников Курганской области получат по 10 тыс. рублей к 9 мая

В Курганской области сотрудники бюджетной сферы получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. ко Дню Победы. Всего региональную премию перечислят 89 тыс. жителям Зауралья, сообщает пресс-служба правительства области.

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, выплата полагается «всем сотрудникам бюджетной сферы, кто поработал добросовестно, без выговоров и замечаний». Глава региона поручил департаменту финансов довести средства до получателей в течение следующей недели.

Кроме того, к 1 мая в Курганской области планируют завершить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и участникам специальной военной операции. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывши несовершеннолетние узники концлагерей получают по 80 тыс. руб. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма — по 55 тыс. руб. По 10 тыс. руб. в честь Дня Победы перечисляют ветеранам боевых действий, в том числе участникам спецоперации. Всего в Зауралье 18 тыс. ветеранов.