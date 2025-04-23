Суд приостановил работу пермского кафе из-за сильного шума вентиляции

Ленинский суд Перми приостановил деятельность кафе «Гости», расположенного на ул. Куйбышева, 7. Ранее на сильный шум из заведения пожаловалась местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В ходе судебного разбирательства установлено, что жительница Перми, проживающая в доме, в котором расположено кафе, пожаловалась в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» на сильный шум, доносящийся из заведения. Сотрудники центра провели исследования, установив превышение предельно допустимых значений уровней звука и звукового давления в квартире потерпевшей. Источником шума выступали системы вентиляции и кондиционирования воздуха кафе, размещенные напротив окон квартиры женщины.

Представитель ответчика заявил в суде, что в кафе уже произведена шумоизоляция. Потерпевшая, в свою очередь, настаивала на привлечении виновных к административной ответственности. Суд пришел к выводу о доказанности вины собственника кафе в совершении административного правонарушения. Юридическому лицу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания в кафе «Гости» на 30 суток.