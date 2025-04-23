В Саратовской области в массовом ДТП погиб человек и еще один пострадал

В Саратовской области в результате столкновения шести автомобилей погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Дорожная авария произошла утром сегодня, в среду, на трассе «Саратов — Хвалынск» в Хвалынском районе. Там столкнулись три грузовые и три легковые автомобиля. Погиб человек, находившийся в одной из легковушек. Кроме того, пострадал человек из грузовой машины, которого доставили в лечебное учреждение.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, шесть автомобилей столкнулись близ поворота на село Сосновая Маза. Речь идет о грузовых Sitrak, Volvo, Man и легковых Volkswagen Tiguan, «Лада Веста», «ВАЗ-2121». Там уточнили, что в аварии погибла женщина 1985 года рождения, управлявшая иномаркой Volkswagen.

Павел Фролов