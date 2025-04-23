Совет директоров НПО «Искра» покинули представители «Роскосмоса»

На минувшей неделе состоялось общее собрание акционеров АО «НПО “Искра”», участники которого избрали новый состав совета директоров общества. Как следует из информации, которую раскрыло предприятие, из предыдущего состава совета остался лишь гендиректор предприятия Сергей Юрасов. Орган управления компанией покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В новый состав совета, помимо господина Юрасова, вошли шесть человек. Среди них директор АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» Борис Обносов, а также лица, которые упоминаются в открытых источниках как руководящие сотрудники КТРВ, например руководитель управления внутреннего контроля корпорации Сергей Карпович, а также замруководителя корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Вадим Хромов.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. «Искра» также выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».