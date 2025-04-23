EXEED объявляет о поставке первой партии автомобилей EXLANTIX ET в Россию

EXLANTIX ET оснащен передовой гибридной силовой установкой REEV, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя мощностью 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней оси. Благодаря этому EXLANTIX ET обеспечивает впечатляющий запас хода до 1180 км, высокую эффективность преобразования топлива в электричество и стабильность аккумуляторов.

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Лучший запас хода в своем классе – 1180 км;

Самый эффективный расход топлива - 6,4 л./100 км;

Впечатляющая динамика: разгон от 0 до 100 – всего 4,8 секунды!

EXLANTIX ET REEV разработан с учетом особенностей эксплуатации в условиях российской зимы и является самым технологически продвинутым гибридным кроссовером среди линейки автомобилей EXEED. Ключевые элементы автомобиля, такие как шасси и подвеска, защищены по высшему антикоррозийному стандарту. Специальное покрытие демонстрирует стойкость к воздействию соляного тумана, в 10 раз превышающую отраслевые нормы. Это позволяет эффективно защищать автомобиль от реагентов, увеличивая надежность аккумуляторной системы и продлевая срок службы автомобиля.

Для удобства эксплуатации в холодных условиях EXLANTIX ET поддерживает высоковольтную зарядку на 400 В. Зарядный порт оснащен интеллектуальным изолированным зарядным пистолетом, что позволяет безопасно и быстро заряжать автомобиль даже при экстремально низких температурах.

EXLANTIX ET REEV предлагает передовую систему регулировки температур, обеспечивающую комфорт в любую погоду.

Начало продаж EXLANTIX ET REEV в России запланировано на апрель 2025 года. Модель будет доступна для предзаказа на официальных сайтах- https://exeed.ru/ и https://exlantix.ru/

Подробности можно узнать у официального дилера в Ижевске в EXEED Центре Интерпартнер по телефону +7 3412 63 00 55. https://interpartner-exeed.ru/

Пройти тест-драйв других моделей EXEED можно по адресу пос. Октябрьский, ул. Полесская, 5а.

Официальный дилер ООО фирма "Интерпартнер"