Жителя Томска задержали за призывы к терроризму

Полицейские задержали жителя Томска за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщило местное управление МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / umvd70 Фото: t.me / umvd70

Задержание провели сотрудники центра по противодействию экстремизму. Фигурант — уроженец города 1973 года рождения. По версии полиции, мужчина написал в одном из сообществ в соцсети комментарий, «призывающий к насилию в отношении органов государственной власти».

Сам обвиняемый подтвердил на камеру, что написал «комментарий с противоправным текстом экстремистского характера». «В дальнейшем обязуюсь подобные действия не совершать»,— добавил он.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).