В ДТП под Усть-Лабинском погибла 18-летняя девушка
Восемнадцатилетняя пассажирка погибла при столкновении автомобиля с деревом в станице Воронежской Усть-Лабинского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Предварительно установлено, что 22 апреля около 21:30 водитель ВАЗ-21099 превысил допустимую скорость, в результате чего машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Пассажирка транспортного средства скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителю оказали разовую медицинскую помощь.
Обстоятельства аварии устанавливаются.