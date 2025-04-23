В ДТП под Усть-Лабинском погибла 18-летняя девушка

Восемнадцатилетняя пассажирка погибла при столкновении автомобиля с деревом в станице Воронежской Усть-Лабинского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Предварительно установлено, что 22 апреля около 21:30 водитель ВАЗ-21099 превысил допустимую скорость, в результате чего машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Пассажирка транспортного средства скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителю оказали разовую медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Наталья Решетняк