«Увелка» подписала декларацию об ограничении цен на гречку

ООО «Ресурс» (бренд «Увелка») подписало декларацию о добровольном ограничении отпускной цены на гречневую крупу для поддержки граждан, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

О своем решении производитель круп сообщил в министерство сельского хозяйства Челябинской области и антимонопольный орган. Кроме того, компания гарантировала своевременную и оперативную поставку гречки в магазины. Эта мера повысит доступность продукции для местных жителей, отмечают в Челябинском УФАС. Антимонопольная служба также рекомендовала торговым сетям транслировать снижение цен на крупу покупателям.

Виталина Ярховска