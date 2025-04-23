В Астрахани наказали главу фирмы за поставку некачественных медицинских перчаток

В Астраханской области суд вынес обвинительный приговор в отношении директора коммерческой организации по уголовному делу о сбыте недоброкачественных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантка получила три года лишения свободы условно. Также ей запрещено в течение двух лет заниматься определенной деятельностью.

Как выяснилось, фигурантка направила заявку об участии в электронном аукционе на поставку свыше 280 тысяч медицинских перчаток для нужд медучреждения. При этом она знала, что поставляемые ей изделия не соответствуют требованиям законодательства и качеству.

После победы в аукционе фигурантка поставила в медучреждение недоброкачественные медицинские перчатки на более чем 2,9 млн руб. Директор фирмы в полном объеме возместила ущерб на стадии расследования уголовного дела.

Павел Фролов