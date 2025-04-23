В Оренбуржье на чиновников подали в суд из-за небезопасных школ

В Оренбургской области выявлены две школы, техническое состояние которых не обследовали более десяти лет. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство проверило состояние образовательных учреждений в Беляевском районе и обнаружило, что обследование зданий Буртинской и Дубенской школ не проводилось. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к чиновникам и потребовала привлечь специализированную организацию для соответствующих работ.

Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Прокуроры контролируют исполнение судебного акта.

Георгий Портнов