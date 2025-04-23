В Оренбуржье на чиновников подали в суд из-за небезопасных школ
В Оренбургской области выявлены две школы, техническое состояние которых не обследовали более десяти лет. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Надзорное ведомство проверило состояние образовательных учреждений в Беляевском районе и обнаружило, что обследование зданий Буртинской и Дубенской школ не проводилось. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к чиновникам и потребовала привлечь специализированную организацию для соответствующих работ.
Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Прокуроры контролируют исполнение судебного акта.