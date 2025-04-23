Площадь Революции в Челябинске вновь перекроют для репетиции парада Победы

В Челябинске площадь Революции перекроют для пешеходов вечером 23 апреля. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет, сообщает пресс-служба управления культуры администрации города.

С 17:00 на площади пройдет первая тренировка торжественного построения войск в честь Дня Победы. Передвижение пешеходов ограничат до конца мероприятия. Управление культуры просит горожан заранее планировать свой маршрут. Ранее улицу перекрывали 21 апреля для репетиции творческих коллективов к 9 мая.

Виталина Ярховска